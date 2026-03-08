مذاکره با بانک مرکزی برای تمدید زمان برخورداری از تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ ‌

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین اللملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید مالک حسینی»، ضمن بازدید از چند مجتمع بزرگ تولید مواد شیمیایی و همچنین چندین کارگاه خرد و کوچک در مناطق مختلف شهر تهران ضمن تقدیر از پایمردی کارکنان و مدیران این واحدها در شرایط جنگی برای حفظ تولید و چرخیدن چرخ اقتصاد این ماموریت را هم پای مجاهدت‌های ارزشمند نیروهای مسلح کشور دانست.

وی تاکید کرد: حفظ تولید و سرپا نگه داشتن اقتصاد ضامن تداوم مقاومت و مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشورمان در مسیر دفاع از کشور است.

حسینی در ادامه از مذاکره و رایزنی با بانک مرکزی جهت تمدید زمان برخورداری از تسهیلات اشتغال ۱۴۰۴ و تسهیل برخورداری از تسهیلات جهت واحدهایی که در شرایط جنگی دچار آسیب یا اختلال در بازار خود شده اند، خبر داد و تاکید کرد: ما هم برای شرایط جنگی و هم پس از جنگ در حال رصد شرایط و توسعه بازار و امکان فروش به ویژه برای صاحبان کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی هستیم.

