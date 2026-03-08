"سید مالک حسینی" در بازدید از چند مجموعه تولیدی کشور اعلام کرد:
مذاکره با بانک مرکزی برای تمدید زمان برخورداری از تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴
معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و رصد شرایط بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی از چند واحد تولیدی بزرگ و کوچک بازدید و با مدیران و کارکنان این واحدها گفت وگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین اللملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید مالک حسینی»، ضمن بازدید از چند مجتمع بزرگ تولید مواد شیمیایی و همچنین چندین کارگاه خرد و کوچک در مناطق مختلف شهر تهران ضمن تقدیر از پایمردی کارکنان و مدیران این واحدها در شرایط جنگی برای حفظ تولید و چرخیدن چرخ اقتصاد این ماموریت را هم پای مجاهدتهای ارزشمند نیروهای مسلح کشور دانست.
وی تاکید کرد: حفظ تولید و سرپا نگه داشتن اقتصاد ضامن تداوم مقاومت و مجاهدتهای نیروهای مسلح کشورمان در مسیر دفاع از کشور است.
حسینی در ادامه از مذاکره و رایزنی با بانک مرکزی جهت تمدید زمان برخورداری از تسهیلات اشتغال ۱۴۰۴ و تسهیل برخورداری از تسهیلات جهت واحدهایی که در شرایط جنگی دچار آسیب یا اختلال در بازار خود شده اند، خبر داد و تاکید کرد: ما هم برای شرایط جنگی و هم پس از جنگ در حال رصد شرایط و توسعه بازار و امکان فروش به ویژه برای صاحبان کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی هستیم.