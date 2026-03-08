معاون روابط کار وزارت کار در بازدید میدانی از یک کارخانه تولید مواد لبنی :
تامین کالاهای اساسی راهبرد اصلی دولت در شرایط جنگی است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یکی از کارخانههای تولید مواد لبنی، در جریان آخرین وضعیت فعالیت کارگران و خطوط تولید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی" پروانه رضایی" در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاشهای کارگران و مدیران این واحد تولیدی اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی راهبرد اصلی دولت چهاردهم در شرایط جنگی است و بر تمام این فرایند نظارت و هر ماتعی را رفع می کند.
وی تاکید کرد: ایستادگی کارگران و تولیدکنندگان زمینه ساز پیروزی ملت ایران در میدان جنگ است.