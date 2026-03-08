قیمت محصولات شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار تا پایان جنگ تغییر نمیکند/ بررسی پرداخت تسهیلات معیشتی به اقشار فاقد درآمد ثابت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در شرایط جنگی گفت: شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه تولیدات خود را با همان قیمتهای سابق عرضه میکنند و تا پایان جنگ تغییری در قیمتها رخ نخواهد داد. همچنین طرحی برای پرداخت تسهیلات معیشتی به برخی اقشار در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، "احمد میدری" در گفتوگوی تلویزیونی با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، شهدای ایران زمین به ویژه دختران میناب درباره اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی اظهار کرد: جلسات و دستور کارهای مختلفی در حوزههای گوناگون در حال انجام است. از حوزه بیمارستانها تا کالابرگ، کمیسیون شورای کار و کارخانههای مختلفی که در این حوزه فعالیت میکنند، موضوعاتی است که همکاران ما در حال پیگیری آن هستند.
عرضه محصولات شرکتها با قیمتهای سابق
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه شرکتها، کاری که انجام میشود این است که تولیدات با همان قیمتهای قبلی به بازار عرضه میشود. شرکتهایی که در عرصه پتروشیمی فعالیت دارند نیز عرضه محصولاتشان در بورس کالا به همان شکل سابق ادامه دارد و تا پایان جنگ نیز تغییری در قیمتها رخ نخواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در صنایع شیر، برخی شرکتهای بزرگ و مهم از جمله شرکتهای تابعه و سایر شرکتها تولیدات دامداران را خریداری کردهاند. اگر کارخانههای کوچک در خرید شیر دامداریها مشکل داشته باشند، این شرکتها در واقع خرید شیرها را انجام میدهند.
میدری در ادامه با اشاره به وضعیت بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی گفت: خوشبختانه خود مردم عملهای جراحی که اصطلاحاً الکتیو هستند و امکان به تعویق انداختن آنها وجود دارد را کاهش دادهاند و کادر درمانی در بیمارستانهای تابعه تأمین اجتماعی به صورت تماموقت در حال فعالیت هستند و برخی از مجروحان جنگی را نیز درمان میکنند.
وی درباره اقدامات سازمان بهزیستی کشور نیز بیان کرد: در حوزه سازمان بهزیستی، گروههایی که در حوزه سلامت روانی و اجتماعی فعالیت دارند پذیرای مردم هستند. در مراکزی که کودکان و سالمندان نگهداری میشوند نیز مانند جنگ ۱۲ روزه تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده و کارها در حال انجام است.
تعلیق برخی امور برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در برخی حوزهها که حالت اورژانسی ندارند و میتوان آنها را به تعویق انداخت و این برای مردم نیز مفیدتر است، مانند اختلافات کارگری و کارفرمایی، رسیدگیها موقتاً به حالت تعلیق درآمده تا حقوق مردم در این زمینه تضییع نشود؛ مشابه کاری که در قوه قضائیه نیز انجام شده است.
پیگیری موضوع جنگ در سازمان بینالمللی کار
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به تماس با سازمان بینالمللی کار اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که به نظر من ضروری است و همه دستگاهها و مردم میتوانند انجام دهند این است که صدای حقانیت مردم را به گوش جهانیان برسانند و شعارهایی را که سازمانهای بینالمللی مطرح کردهاند، هرچند خودشان چندان به آن وفادار نبودهاند، به آنها گوشزد کنند.
وی افزود: سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۱۹ تأسیس شد و شعار آن صلح جهانی برای حفظ حقوق کارگران جهان است. در واقع ایده روشنی دارد که جنگ دشمن حقوق کارگران است، اما نقشی که این سازمان باید در پیشگیری از جنگ داشته باشد معمولاً ایفا نمیکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در تماس تلفنی که دو روز گذشته با سازمان بینالمللی کار داشتیم به آنها گوشزد کردیم که بر اساس اساسنامه این سازمان، صلح جهانی از وظایف آنهاست و باید در این جهت اقدام کنند. آنها بعد از جنگ جهانی دوم چنین پیامهایی را داده بودند، اما در سالهای اخیر این نقش کمرنگ شده است.
پیشنهاد صدور قطعنامه درباره جنگ
میدری گفت: در این تماس به رئیس سازمان بینالمللی کار گفتم مسئله جنگ تنها مربوط به ایران نیست؛ اکنون در گرینلند، غزه و بسیاری از مناطق دیگر نیز کشورها درگیر جنگ هستند. اگر سازمان بینالمللی کار به جای اینکه پس از وقوع جنگ به فکر حمایت از کارگران بیفتد، از ظرفیتهای خود برای جلوگیری از گسترش جنگ استفاده کند، میتواند نقش مؤثرتری داشته باشد.
وی افزود: رئیس سازمان بینالمللی کار ضمن ابراز همدردی با این موضوع و پذیرش نقشی که این سازمان باید ایفا کند، گفت که میتوان قطعنامهای صادر کرد و از طریق گروه کشورهای آسیایی که ایران نیز در آن عضو است این موضوع را پیگیری کرد.
نامه تشکلهای کارگری ایران به اتحادیه بینالمللی کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: اقدام جالبی که تشکلهای کارگری ایران انجام دادند این بود که نامهای به اتحادیه بینالمللی کارگران جهان نوشتند و اعلام کردند این جنگ جنگی ظالمانه است و با هیچیک از معاهدات بینالمللی و قوانین کار سازگار نیست و این اتحادیه باید نقش فعالتری داشته باشد.
وی افزود: این ارتباطگیریها، انتشار اسناد و تماسهای تلفنی با هدف انتشار اسناد این جنایت و تغییر رفتار استعمارگرانه این کشورها انجام میشود.
نقش ایستادگی ملتها در تغییر رفتار قدرتها
میدری ادامه داد: در تاریخ جهان دو عامل نقش اساسی در تغییر رفتار قدرتها داشته است. نخست و مهمتر از همه ایستادگی خود کشورها و مردم آنهاست؛ همانگونه که در جنگ ویتنام، در آفریقا، در آسیا و در هند شاهد بودیم. آنچه رفتار این کشورها را تغییر داد در واقع ایستادگی مردم بود.
وی افزود: در کنار ایستادگی مردم، جریانهای دانشگاهی، روشنفکری و مردمی در این کشورها نیز نقش مهمی دارند. برای مثال وزیر اسبق کار آمریکا مقالهای در روزنامه گاردین نوشت و در آن اعلام کرد که دونالد ترامپ تهدیدی علیه تمدن بشری است و نشان داد مشیای که ترامپ دنبال میکند میتواند تمدن انسانی را به خطر بیندازد.
لزوم فعالسازی ظرفیتهای مردمی در جهان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما باید از این ظرفیتها استفاده کنیم و آنها را فعال کنیم تا در کشورهای خود حرکتهای مردمی ایجاد کنند. همانگونه که رهبر انقلاب در جریان غزه به دانشجویان آمریکایی گفتند که شما در سمت درست تاریخ ایستادهاید. ما نیز باید از کسانی که میتوانند در سمت درست تاریخ بایستند دعوت کنیم و از آنها بخواهیم رفتار دولتهایشان را اصلاح کنند.
اضافه شدن میوه و ترهبار به کالابرگ
میدری در ادامه با اشاره به طرح کالابرگ گفت: روال عادی خدمترسانی در دستگاهها ادامه دارد و کالابرگ یکی از برنامههایی است که وزارت تعاون اجرا میکند. این بار میوه و ترهبار نیز به کالابرگ اضافه شده است.
وی افزود: خبری که دیشب منتشر شد مربوط به مصاحبهای بود که چندی پیش یکی از همکاران ما انجام داده بود. اقلام قبلی همچنان وجود دارد و بررسیهایی نیز در روزهای اخیر انجام شده است.
بررسی پرداخت تسهیلات معیشتی به برخی اقشار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مشابه کاری که در دوران کرونا انجام شد و به همه یارانهبگیران تسهیلاتی پرداخت شد، اکنون نیز این موضوع در حال بررسی است. این مسئله را با همکارم آقای دکتر مدنیزاده مطرح کردهام تا طرحی آماده شود.
وی گفت: در شرایط جنگ یا کرونا برخی اقشار که درآمد ثابت ندارند، مانند رانندگان تاکسی، صاحبان فروشگاهها یا برخی اصناف مانند تعمیرکاران، با کاهش درآمد مواجه میشوند. در حال بررسی هستیم تا تسهیلاتی در اختیار این اقشار قرار دهیم.
بررسی طرح «کمک معیشتی»
میدری افزود: امیدواریم تا اوایل هفته آینده این طرح نهایی شود، البته ممکن است نیاز به اخذ مجوز از سران سه قوه داشته باشد. دولت اختیاراتی را به کارگروهها داده است و در برخی موارد نیز مجوزهای قانونی لازم باید دریافت شود.