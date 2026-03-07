اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کالابرگ
وزارت کار در اطلاعیهای نوشت: در مرحله هشتم کالابرگ که از ۱۵ اسفند آغاز شده محصولات تره بار به کالابرگ اضافه شده است.
در این اطلاعیه آمده است:فروشگاههای تره بار با عضویت در فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ میتوانند این محصولات را در قالب کالابرگ برای هموطنان عزیز عرضه کنند.