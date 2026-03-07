اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کالابرگ

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،

به اطلاع هموطنان گرامی می رساند در مرحله هشتم کالابرگ که از ۱۵ اسفند آغاز شده محصولات تره بار به کالابرگ اضافه شده است.

در این اطلاعیه آمده است:فروشگاه‌های تره بار با عضویت در فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ می‌توانند این محصولات را در قالب کالابرگ برای هموطنان عزیز عرضه کنند.

انتهای پیام/