کاهش نرخ رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با اعلام آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه اول امسال، نشان داد که نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳) بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.

در گزارش مرکز آمار آمده است: در نه ماهه سال ۱۴۰۴ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۰- درصد، گروه صنایع و معادن رشد ۱.۴ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۳.۲، سایر معادن ۳.۴، صنعت۰.۵-، توزیع گاز طبیعی ۱.۵، تأمین آب و برق ۷.۸- و ساختمان ۰.۲ درصد) و گروه خدمات ۱.۴ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۳، رشد داشته‌است.

این آمار نشان از رشد ۱.۰ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۰.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در نه ماهه سال ۱۴۰۴ دارد.

این درحالی است که رشد اقتصادی ناخالص داخلی در نه ماهه نخست سال گذشته ۳.۱ بوده که نسبت به نه ماهه نخست امسال، کاهش بیش از دو درصدی را نشان می‌دهد.

