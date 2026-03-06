به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری گفت: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰.۱ و ۲ از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: ، سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از ۲۰ اسفند و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷.۸ و ۹ از ۲۵ اسفند می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار اسفند ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه بعد منتقل خواهد ‎شد و تا پایان فروردین ماه معتبر است. . هموطنان از این بابت نگران نباشند.

گفتنی است با توجه به حذف دهک‌بندی، سرپرست خانوارها می‌توانند بر اساس رقم انتهایی کد ملی به فروشگاه‌ها مراجعه و خرید کالابرگی اسفندماه خود را انجام دهند.

استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماه‌های مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوارها برای خرید پابرجاست. خواهشمند است جهت کاهش بار شبکه از مراجعات غیر ضروری به سامانه پرهیز گردد.

همزمان فروشگاه‌های اینترنتی مورد قرارداد نیز آماده فروش اقلام کالابرگی با قیمت مصوب و ارسال به در منزل هستند.

مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد.

در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

‎وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان عزیز می‌خواهد همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.

با توجه به شرایط حاکم، فروشگاه‌ها بیش از پیش با مردم همکاری لازم را داشته باشند، حقوق مردم را حفظ کرده و از تخلفات جدا پرهیز نمایند.

هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می‌توانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم و یا سامانه zrm. mcls.gov.ir ثبت و سپس با ورود به بخش کالابرگ، آدرس فروشگاه متخلف را نوشته و یا فیش خرید خود را بارگذاری کنند تا به محض دریافت رسیدگی شود.

انتهای پیام/