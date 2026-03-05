بخش مدیریت بحران سه نوبته در بیمارستانهای تامین اجتماعی تشکیل شد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش مدیریت بحران سه نوبته در بیمارستانهای تامین اجتماعی تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدید میدانی از بیمارستان زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و عیادت از مجروحان جنگی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی گفت: بار سنگین درمان در سه نوبت بر دوش پزشکان و کادر درمان تأمین اجتماعی است. شما کنار بیماران ایستادهاید و شرایطی سختتر از همیشه را تجربه میکنید. از صمیم قلب قدردان این ایستادگی هستم.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بخش مدیریت بحران را در بیمارستانها تشکیل داده است تا آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط خاص و حوادث پیشبینینشده وجود داشته باشد. این اقدام، پشتوانهای مهم برای استمرار خدمترسانی در وضعیتهای حساس است.
وزیر تعاون تصریح کرد: شرکتهای دارویی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه شیفت کاری در خطوط تولید دارو فعال هستند تا کمبودی در تأمین داروهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود. این تلاشها شایسته تقدیر است و ما نیز در وزارتخانه هر اقدامی لازم باشد برای پشتیبانی انجام خواهیم داد.
میدری گفت: این مراکز درمانی در خط مقدم خدمترسانی قرار دارند و نقش آن هادر رسیدگی به مجروحان بسیار تعیینکننده است. اطمینان میدهم که حمایت از کادر درمان و تقویت زیرساختهای بیمارستانها با جدیت دنبال خواهد شد. ایستادگی شما مایه دلگرمی مردم است. ما نیز در کنار شما هستیم و هر کاری بتوانیم برای بهبود شرایط انجام خواهیم داد.