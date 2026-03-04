فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کرد
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، تشکل بینالمللی فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) طی بیانیهای شروع جنگ علیه ایران را محکوم و خواستار پایان حملات شد.
در متن این بیانیه آمده است: حملات دولت آمریکا و اسرائیل به ایران و نقض تمامیت ارضی این کشور طبق منشور ملل متحد محکوم است و حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این حمله تهدیدی برای کارگران و آتشی شعلهور شده در منطقه است که میتواند بسیاری از مردم خاورمیانه را در خود بسوزاند.
این تشکل کارگری در بیانیه خود بیان کرده است: مسیر و آینده ایران و تمامی کشورهای جهان باید به دست مردم آن باشد و دخالت خارجی قدرتهای امپریالیستی و هر نیروی بیگانه برای منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه محکوم و منجر به تضعیف قدرت مدنی جامعه میشود.
در پایان بیانیه آمده است: ما همبستگی کامل خود با مردم ایران را که از این جنگ رنج میبرند، اعلام میکنیم و خواستار پایان فوری درگیریها و عملیاتهای نظامی در منطقه هستیم.