به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به کلیه کارگران و کارفرمایانی که در شرایط جنگ به فعالیت ادامه می‌دهند، خطاب داد: به وجود تک‌تکِ شما افتخار می‌کنم!

در متن این پیام آمده است:

به نام خالق هستی بخش

برادران و خواهران گرامی کارگر و کارفرما

در این روزهای سنگین آتش و خون، که مرزهای ایران عزیز با شجاعت و جانفشانی نیروهای مسلح پاسداشته می‌شود، شما عزیزان در جبهه کار و تولید و در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، با عمق بصیرت و مسئولیت‌پذیری، این باور را به نمایش گذاشته‌اید که پشتِ هر کارخانه، پشتِ هر خط تولید، اراده‌ای ایرانی نهفته است.

شما در جبهه کار و تولید با تداوم حرکت چرخ‌های تولید، نور زندگی را روشن نگه داشته‌اید و باور دارید که چراغِ تولید، خدمات و اقتصاد ایران نباید خاموش شود؛ این نه تنها نشانی از پایداری شما است، بلکه تجلی عینی تعهد فرهنگی و مسؤولیت شما به ایران است و به راستی که در این روزگار، ایستادن در میدان و حفظ حضور در عرصه اقتصادی، بازتابی است از جهاد و دفاع از میهن.

تلاشِ بی‌وقفه شما، نمادی از ایمان به آینده است و الگویی برای مجاهدت اقتصادی.

به وجود تک‌تکِ شما افتخار می‌کنم!

انتهای پیام/