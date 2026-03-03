تاکید میدری بر حضور میدانی و فعال کردن ابتکارات استانی برای تامین معیشت مردم

وی بر ظرفیت شرکت صنایع شیر ایران در زمینه‌ توزیع کالاهای سازمان تعاونی روستایی کشور تأکید کرد.

میدری یادآور شد: با مذاکره مدیران کل استانی وزارت کار با سازمان تعاونی روستایی کشور، اجناس و اقلام تولید شده با ظرفیت بازاریابی و توان توزیع شرکت صنایع شیر ایران، محصولات تولیدی در چارچوب تعاونی های روستایی در سراسر کشور عرضه می شود.

میدری در نشست وبیناری با مدیران کل استانی ‌افزود: در شرایط موجود باید تلاش کنیم وضعیت بهتری برای مردم و فرزندانمان رقم بزنیم.

وزیر کار در این نشست به مدیران کل استانی دستور داد حضور میدانی موثر داشته باشند؛ به ویژه واحدهای تولیدی را بازدید کنند.مسائل و مشکلات از نزدیک بررسی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: حضور مسئولان در کنار واحدهای تولیدی اعم از خدماتی، کشاورزی، غذایی، دارویی و ... قوت قلب و مایۀ دلگرمی است.

میدری تصریح کرد: در راستای تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم و در چارچوب طرح کالابرگ، واحدهای استانی شرکت صنایع شیر ایران آمادگی دارد در همکاری با تعاونی‌های روستایی محصولات تولیدی را توزیع کنند.

وی افزود: مدیران کل از ابتکارات استانی استفاده کنند تا محصولات به نحو مطلوب توزیع شود.

در این نشست همچنین مجددا بر لزوم استفاده از ظرفیت اماکن وابسته به وزارتخانه شامل مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی، مراکز دولتی بهزیستی و مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای برای استقرار هموطنان مسافر به استان‌ها تاکید شد.

میدری تصریح کرد: هر اقدامی که به همبستگی ملی در شرایط فعلی کمک کند نباید فروگذار شود.

در این نشست همچنین مدیران کل استانی تابعۀ وزارتخانه ضمن بیان تسلیت به مناسبت شهادت رهبری و جمعی از فرماندهان و مردم، به ارائۀ گزارش اقدامات خود در شرایط جنگی پرداختند.