به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال قطع بودن وب سرویس‌های بین بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان، تمامی شعب بیمه دانا آماده صدور معرفی‌نامه برای مراکز درمانی هستند.

در اطلاعیه این صندوق آمده است: بازنشسته گرامی ضمن عرض تسلیت مجدد، به اطلاع می‌رساند، باتوجه به احتمال قطع بودن وب سرویس‌های بین بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان، تمامی شعب بیمه دانا آماده صدور معرفی‌نامه برای مراکز درمانی هستند.

تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد موظف به ارائه خدمات تعیین شده هستند. شعب بیمه دانا نیز آماده صدور معرفی‌نامه و پاسخگویی به بازنشستگان کشوری خواهند بود.

