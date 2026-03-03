آمادگی شعب خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری برای صدور معرفینامه
کد خبر : 1758058
تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد موظف به ارائه خدمات تعیین شده هستند. شعب بیمه دانا نیز آماده صدور معرفینامه و پاسخگویی به بازنشستگان کشوری خواهند بود.
به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال قطع بودن وب سرویسهای بین بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان، تمامی شعب بیمه دانا آماده صدور معرفینامه برای مراکز درمانی هستند.
در اطلاعیه این صندوق آمده است: بازنشسته گرامی ضمن عرض تسلیت مجدد، به اطلاع میرساند، باتوجه به احتمال قطع بودن وب سرویسهای بین بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان، تمامی شعب بیمه دانا آماده صدور معرفینامه برای مراکز درمانی هستند.
