جزئیات پرداخت وام پنجاه میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

به گزارش ایلنا، دهمین و آخرین نوبت پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان کشوری برای بیش از ۳۰ هزار نفر از مشمولین انجام شد.

با پرداخت مرحله دهم، پرونده پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ به طور کامل بسته شد و کلیه مراحل پرداخت آن به اتمام رسید.

این تسهیلات در ۱۰ مرحله به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و اقساط ۶۰ ماهه با کارمزد سالانه ۴درصد برای تمامی بازنشستگان مشمول پرداخت شده است.

