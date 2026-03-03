به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران آب‌معدنی داماش که پیشتر از معوقه ۴ تا ۶ ماهه‌ی مزدی خود خبر داده بودند، حالا در تماس با "ایلنا" اعلام کردند که کارفرما نامه‌عدم نیاز مقابل آنها گذاشته است!

این کارگران می‌گویند: برای حل مشکل و رسیدن به حقوق‌مان با کارفرما جلسه‌ای داشتیم که در انتهای این جلسه کارفرما نامه عدم نیاز جلوی ما گذاشت اما کارگران آن را امضا نکردند.

از قرار معلوم، فرماندار رودبار که پیشتر قول پیگیری مشکلات کارگران را داده بود، جلسه‌ای با مدیرعامل این کارخانه برگزار کرده و کارگران ابراز امیدواری می‌کنند که مشکل آنها به زودی حل شود.

