افزایش ذخیره دارویی و تجهیزات مصرفی/ پرداخت «عیدی» بازنشستگان در اسرع وقت

در جریان دو جلسه برگزار شده کمیته مذکور، بر استمرار خدمات پایدار و بی‌وقفه درمانی، بیمه‌ای و مالی این سازمان به بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان در سراسر کشور تأکید شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسات پس از دریافت گزارش‌های معاونین و مدیران سازمانی از حوزه‌های مربوطه و موضوعات مربوط به استان‌ها، با اشاره به تمهیدات لازم در بخش درمان سازمان، اقدامات لازم برای افزایش ذخیره دارویی، تجهیزات مصرفی از آمادگی مراکز درمانی سطح کشور برای ارائه خدمات درمانی و پزشکی خبر داد و بر پایداری خدمات جاری نظیر تاییدیه دارو، استحقاق درمان و نسخه الکترونیک تاکید کرد.

وی با اشاره به سازوکارهای لازم و پیش‌بینی شده خاص شرایط بحرانی در خصوص ارائه خدمات مربوط به دریافت لیست و حق بیمه، انجام تعهدات کوتاه مدت و پرداخت مستمری بازنشستگان بر نظارت مدیران مربوطه به فرآیندهای نحوه انجام تعهدات قانونی کارفرمایان در چارچوب مقررات و با رعایت مسائل و شرایط خاص این روزها بویژه در رابطه با کسب و کارهای خُرد تاکید کرد.

سالاری با تشریح اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان، تصریح کرد: مجموع مبالغ مورد نیاز برای پرداخت عیدی حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر مشمول، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با جدیت و روزانه در تلاش هستیم تا با پیگیری از طریق مراجع مختلف و استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن، با تکمیل منابع مالی لازم و تامین وجه، در اسرع وقت پرداخت عیدی صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت پایداری ارائه خدمات غیرحضوری و برخط سازمان به ذینفعان تاکید کرد و افزود: تدابیر لازم و پایش مستمر سامانه‌ها باید به نحوی صورت گیرد که مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری خدمات مهم و مورد نیاز را دریافت کنند و خللی در انجام أمور جاری سازمان رخ ندهد.

سالاری افزود: ضروری است این سازمان به عنوان نهادی اجتماعی، با اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف و موثر در راستای تقویت عدالت اجتماعی، آرامش و همدلی میان مردم و تسهیل انجام امور مورد نیازشان در حوزه تامین اجتماعی را استمرار بخشد و ارتباط خود با مردم و ذینفعان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاران تامین اجتماعی همواره در بحران‌ها و حوادث عملکرد ارزشمندی داشتند و سربلند بودند و در شرایط فعلی هم تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و برآمده از مردم، همراه و در کنار مردم است و خدمت‌رسانی سازمان در حوزه درمان و بیمه‌ای، تعطیل و متوقف نمی‌شود.

سالاری در پایان گفت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی خدمت‌محور و برآمده از مردم که حدود پنجاه میلیون نفر ایرانی را تحت پوشش دارد، در حوزه درمان و سلامت و در حوزه خدمات بیمه‌ای و پرداخت مستمری نیز وظیفه و مسوولیت خطیری در ارتباط با زندگی مردم بر عهده دارد و با همراهی و همدلی همه بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، کارفرمایان و تلاش متعهدانه کارکنان سازمان؛ این روزها را با سربلندی سپری خواهد کرد.