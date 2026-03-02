مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران:

۳/۷ میلیون خانوار تهرانی از کالابرگ استفاده کردند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از بهره‌مندی ۳/۷ میلیون خانوار استان تهران با خرید نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان از طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهزاد سام‌دلیری استقبال شهروندان در استان تهران را نزدیک به ۱۲ میلیون نفر برشمرد و افزود: با همکاری و هم افزایی میان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و بویژه استانداری تهران توانستیم طرح کالابرگ الکترونیکی را با کمترین انحراف و بیشترین میزان بازدهی در استان تهران اجرایی نماییم. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران استقبال ۳/۷ میلیون خانوار در استان تهران از این طرح را نمونه بارزی از موفقیت در اجرای این طرح برشمرد و افزود: خانوارهای محترمی که هنوز موفق به ثبت نام در این طرح نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت به نشانی https://hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند تا بررسی لازم انجام شود. 

سام دلیری نظارت بر اجرای این طرح را مستمر بیان کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی‌هایی که در بعد نظارتی در سطح استان با پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات، اصناف، جهاد کشاورزی و صمت صورت پذیرفته است نظارت‌های مستمر از روند اجرای طرح در سطح فروشگاه‌های استان انجام می‌گیرد و با هرگونه تخلف از سوی فروشگاه‌ها برخورد قاطع می‌شود.

 

 

 

اخبار مرتبط
