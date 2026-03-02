۳/۷ میلیون خانوار تهرانی از کالابرگ استفاده کردند

به گزارش ایلنا، بهزاد سام‌دلیری استقبال شهروندان در استان تهران را نزدیک به ۱۲ میلیون نفر برشمرد و افزود: با همکاری و هم افزایی میان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و بویژه استانداری تهران توانستیم طرح کالابرگ الکترونیکی را با کمترین انحراف و بیشترین میزان بازدهی در استان تهران اجرایی نماییم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران استقبال ۳/۷ میلیون خانوار در استان تهران از این طرح را نمونه بارزی از موفقیت در اجرای این طرح برشمرد و افزود: خانوارهای محترمی که هنوز موفق به ثبت نام در این طرح نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت به نشانی https://hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند تا بررسی لازم انجام شود.

سام دلیری نظارت بر اجرای این طرح را مستمر بیان کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی‌هایی که در بعد نظارتی در سطح استان با پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات، اصناف، جهاد کشاورزی و صمت صورت پذیرفته است نظارت‌های مستمر از روند اجرای طرح در سطح فروشگاه‌های استان انجام می‌گیرد و با هرگونه تخلف از سوی فروشگاه‌ها برخورد قاطع می‌شود.

