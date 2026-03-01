میدری اعلام کرد:

قرار گرفتن اماکن وابسته به وزارت تعاون برای اسکان مسافران/ عرضه محصولات لبنی با تخفیف

​وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: با عنایت به شرایط جنگی و تجاوز آشکار و سبعانۀ دشمنان به میهن و لزوم تقویت تاب‌آوری اجتماعی و معیشتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسۀ شورای وزارتخانه،جزئیات و نحوه حمایت از هموطنان را مصوب و اجرایی کرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری گفت: مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی کارگران، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و مراکز دولتی وابسته به سازمان بهزیستی کشور دارای محوطه و امکان استقرار، جهت اسکان مردم به صورت رایگان در اختیار مسافران به مراکز و شهرهای مقصد قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: شرکت حمل و نقل ریلی رجا با افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی مسافری، آماده ارائه حداکثر خدمات به هموطنان عزیز بالاخص در مسیر تهران به سایر شهرها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در راستای خدمت رسانی به هموطنان در طی دورۀ جنگ، شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) قیمت محصولات تولیدی خود را ثابت نگه داشته و علاوه بر سه قلم کالای مشمول کالابرگ، پنج قلم دیگر شامل شیر بطر کم چرب و پرچرب، خامه استریل، ماست دبه ۲ کیلویی و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی غنی شده را  با تخفیف ۱۰ درصدی در کلیه فروشگاههای زنجیره‌ای کشور به شهروندان عرضه می‌کند.

وی یادآور شد: شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) با توجه به حضور مستمر در عرصه تولید و در شرایط فعلی کشور  آمادگی دارد شیر تولیدی دامدارن را در تمامی واحد های تولیدی خود در سراسر کشور دریافت نماید.

میدری تصریح کرد: با عنایت به جابه جایی جمعیت و اسکان بیشتر هموطنان در برخی شهرها، تدابیر لازم برای توزیع مطلوب محصولات دارویی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه در استان‌های پر تراکم اندیشیده شده و محصولات مورد نیاز جهت درمان هموطنان به میزان کافی تولید می‌شود.

وزیر رفاه اعلام کرد: همچنین شرکت‌های حمل و نقل وابسته به وزارت تعاون، از تمامی ظرفیت خود برای جابجایی بار و کالاها به ویژه کالاهای اساسی به نقاط پرتراکم بهره می‌جویند.

