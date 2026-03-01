بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار عیدی/ زمانبندی پرداخت را اعلام کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود گذشت هفته‌های ابتدایی اسفند ماه و واریز عیدی کارکنان و بازنشستگان دولتی، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار دریافت عیدی پایان سال خود هستند. این تأخیر در حالی رخ داده است که جامعه بازنشستگان کشور، با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و افزایش هزینه‌های معیشتی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید مایحتاج اساسی زندگی است.

یکی از بازنشستگان گفت: با وجود اینکه ایام پایانی سال به سرعت در حال فرا رسیدن است، چشممان به جیبمان است که آیا می‌توانیم سفره‌ای برای خودمان بچینیم یا نه. این مقدار ناچیز عیدی، گرچه در برابر تمام زحمات سال‌ها کار، مبلغ قابل توجهی نیست، اما برای همین آخر سال بسیار حیاتی و کارگشاست. سازمان تأمین اجتماعی تکلیف ما را روشن کند، یا عیدی را واریز کند یا بگوید دقیقاً کی واریز می‌شود تا اینقدر چشم به راه‌ نمانیم.

انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با درک شرایط اقتصادی حساس بازنشستگان در آستانه سال نو، ضمن تسریع در فرآیند واریز عیدی، شفافیت لازم را در اعلام زمان‌بندی به عمل آورد تا از نگرانی کارگران بازنشسته کاسته شود.

