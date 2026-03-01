کارگران غیررسمی: نه عیدی داریم نه آینده شغلی/ پولی در بساط نداریم
کارگران غیررسمی می گویند: شرایط اقتصادی ما وخیم است.
جمعی از زنان کارگر غیررسمی در تماس با خبرنگار ایلنا، از آینده خود ابراز نگرانی کردند. این کارگران میگویند: ما روزمزد هستیم و درآمدمان به نسبت کاری است که انجام میدهیم. در شرایط فعلی نه عیدی داریم و نه آینده شغلی.
آنها اعلام کردند: ما حقوق ثابت و بیمه نداریم و وقتی کاری برای انجام دادن نیست، جیبمان خالی میماند.
یک زن دستفروش در این رابطه گفت: این ماه حتی به اندازه اجاره خانه هم درآمد نداشتم. نگران آینده هستیم و نمی دانم چگونه باید روزگار بگذرانم؟!