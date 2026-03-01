تجمع کارگران ونزوئلا مقابل وزارت کار/ مزد باید افزایش یابد

جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری ونزوئلا مقابل وزارت کار این کشور برای عقب ماندگی مزدی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری ونزوئلا آنالیز، روز شنبه گروهی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی  در مقابل دفتر مرکزی وزارت کار ونزوئلا در کاراکاس تجمع کردند تا خواستار افزایش حقوق کارگران این کشور شوند.

جمعیتی حدود ۲۰۰ نفر از اعضای تشکل‌های کارگری ونزوئلا، با پلاکاردهایی در دست خواستار ثابت نگه داشتن ارزش دستمزدها بر اساس شاخص هزینه زندگی شده و خواستار افزایش حقوق مطابق با تورم شدند.

ادواردو سانچز، رئیس اتحادیه کارگران مرکزی ونزوئلا (UCV)، به خبرنگاران گفت که تعدیل دستمزدها و حمایت از حقوق طبقه کارگر پیش از برنامه‌های اعلام شده برای اصلاح قانون کار کشور، ضروری است.

وی گفت: کارگران امروز اینجا خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند، نه از طریق پاداش. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۱۸  به ترتیب مقیاس دستمزدها را کاهش داده و حقوق چانه‌زنی جمعی را محدود کرده بودند.

گروه‌های حاضر در این تجمع، طوماری ۱۷ ماده‌ای خطاب به ادواردو پیناته، وزیر کار، ارائه دادند.

حداقل دستمزد ماهانه ونزوئلا در مارس ۲۰۲۲، ۱۳۰ بولیوار (BsD) تعیین شد و از آن زمان تاکنون تعدیل نشده است. در آن زمان، ۱۳۰ بولیوار معادل حدود ۳۰ دلار آمریکا بود، اما با کاهش ارزش پول ونزوئلا، اکنون معادل ۰.۳۱ دلار است.

 

