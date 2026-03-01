بیانیه خانه کارگر ایران در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

خبر تلخ و در عین حال شورانگیز شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای مدظله العلی، مایه غم و اندوه شیعیان جهان و ایران گردید. این فقدان عظیم، جامعه کارگری و تمامی اقشار ملت شریف و مجاهد ایران را در عزایی عمیق فرو برد. او که یک بار در ترور مسجد ابوذر به شهادت آنقدر نزدیک بود و آنچنان صدماتی بر جسم مبارکشان وارد شد که می‌توانستیم امروز بنویسیم، ایشان یگانه شهیدی هستند که دو بار به شهادت رسیده‌اند. لذا شایسته است وی را ابوالشهیدین و سیدالشهدا انقلاب اسلامی خطاب کنیم.

از جانب خود و کارگران مظلوم که همگی، همراه با همه اقشار ملت شریف و مجاهد ایران، عزادار این شهادت هستیم و در عین حال راضی به رضای خداوند هستیم، زیرا شخصیت ایشان همواره چنین بود که در همه حال رضای خداوند را جستجو می‌کرد. ایشان در همه حال پشتیبان و همراه کارگران بودند، چه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چه پس از آن. ایشان اولین سخنران در اولین کنگره شوراهای اسلامی کارگری در سال ۱۳۵۸ بودند و در آغاز ریاست جمهوری، در اجتماع بزرگ استادیوم ۱۰۰ هزار نفری کارگران سخنرانی کردند. از همه مهم‌تر، در مراسم تدوین قانون کار، همراه و هم صدا با کارگران، کمیته‌ای را از وزیران برای رسیدگی به مطالبات کارگران خواستار شدند.

حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العلی) همواره بر اهمیت نقش کارگران در توسعه و پیشرفت کشور تاکید داشتند و در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، منافع کارگران را مورد توجه ویژه قرار می‌دادند. فقدان ایشان، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه کارگری و کل کشور است.

خانه کارگر، ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ و تسلیت به خانواده معظم ایشان، ملت شریف ایران و به ویژه جامعه کارگری، اعلام می‌دارد که در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تحقق مطالبات کارگران، گام برخواهد داشت و با تمام توان در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور گام برخواهد داشت.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

