اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی تجاوز نظامی دشمنان به کشور

در ادامۀ این اطلاعیه، آماده‌باش و خدمت‌رسانی سامانه‌های مشاورۀ تلفنی (۱۴۸۰ و ۱۲۳) سازمان بهزیستی به عموم مردم به صورت شبانه‌روزی و رایگان مورد تأکید قرار گرفته است.

در پایان این اطلاعیه آمده است همان‌گونه که ملت شریف و سربلند ایران در روزهای سخت تجاوز رژیم صهیونیستی در خرداد و تیر سال جاری نشان داد، همبستگی و انسجام مهم‌ترین سلاح مقاومت است در تجاوز اخیر نیز با حفظ همبستگی مطامع دشمنان این مرزوبوم را ناکام خواهد گذاشت و دولت نیز با تمام ظرفیت و ابزارهای خود ارائه خدمت به مردم و تقویت رابطۀ جامعه و دولت را سرلوحۀ برنامه‌های خود قرار داده و خواهد داد.