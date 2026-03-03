به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی در کانون‌های کارگران بازنشسته در پایان سال موفق به اخذ دو قول از مقامات وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بابت دو موضوع پرداخت به موقع عیدی بازنشستگان و همچنین بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران این سازمان شدند.

محمدحسن موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد) در این این ارتباط توضیح داد: تاخیرها در پرداخت معوقات حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و همچنین‌ عدم رسیدن به موقع مبالغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی، موضوعی است که مورد انتقاد بازنشستگان است.

وی افزود: قرار بود در بهمن‌ماه عیدی و معوقات حق بیمه تکمیلی به آتیه سازمان حافظ پرداخت شود. ما امیدواریم که هرچه زودتر این معوقات پرداخت شود.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: اینکه بازنشسته کشوری، نفت و فولاد و لشگری در بهمن عیدی دریافت می‌کند و بازنشسته کارگری برای همان مبلغ و چه بسا کمتر تا نیمه اسفند منتظر بماند، اصلاً زیبنده نیست. همچنین اینکه وضعیت بیمه تکمیلی ما در تامین اجتماعی از همه صندوق‌های دیگر بدتر است، موجب افزایش نارضایتی بازنشستگان کارگری که بیشترین جمعیت کشور را دارند، خواهد شد.

موسیوند تصریح کرد: ما خواستار رفع هر نوع تبعیض هستیم، زیرا دولت برای سایر بازنشستگان خود از منابع عمومی هزینه درمان و معیشت می‌دهد.

موسیوند با اشاره به مشکل بیمه‌های تکمیلی بیان کرد: ما امروز بر سر ماه‌های باقی‌مانده پرداخت نشده حق بیمه تامین اجتماعی به شرکت بیمه‌گر تکمیلی به مشکل برخوردیم. صرف‌نظر از انتظار ما برای الزام به درمان تکمیلی، ما از آقای سالاری به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی این انتظار را داشتیم که نصف مبلغ افزایش یافته بیمه تکمیلی را قبول کنند. ولی ایشان از یک میلیون تومان، ۲۵۰ هزار تومان (یک چهارم کل مبلغ) را قبول کردند.

او اضافه کرد: این درحالی است که همین مبلغ برای چهار ماه از سال (یعنی یک سوم از سال) پرداخت نشده است. سازمان بیمه‌گر به صورت برخط و فوری به این شکل نمی‌تواند خدمات بگیرد. بازنشسته ما هنوز در برخی موارد بیش از چندماه منتظر دریافت خدمات بیمه تکمیلی بوده است. شرکت بیمه‌گر نیز می‌گوید که تامین اجتماعی منابع لازم را واریز نمی‌کند. این درحالی است که خدمات این بیمه‌گر هم چندان قوی نیست!

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم که برای بازنشستگان تامین اجتماعی به علت کسر حق بیمه از حقوق ما، تسویه با شرکت بیمه‌گر تکمیلی ماه به ماه باشد، نه اینکه کسری امسال به سال آینده منتقل شود. مبالغ حق بیمه کسر شده اما از ابتدای سال بسیاری از مبالغ پرداخت نشده است. این روند تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟

