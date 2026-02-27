مدیرعامل بانک رفاه در ضیافت افطار بازنشستگان:
حمایت بانک رفاه از بازنشستگان بیمار و مشکل دار / بازنشستگان: مالک بلامنازع بانک رفاه هستیم!
اسماعیل للگانی بیان کرد: بازنشستگانی که مشکلات اقتصادی بسیار زیاد و بیماری صعب العلاج پر هزینه دارند، با معرفی کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی توسط بانک رفاه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست ضیافت افطاری مشترک اعضای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و کانون تهران با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران، شب پنج شنبه در مجتمع نگین سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد اسدی (رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) با تشکر از مدیریت بانک رفاه در حمایت از بازنشستگان گفت: از آنجایی که ما بازنشستگان مالک بلامنازع بانک رفاه هستیم، این بانک را قلک بازنشستگان و کارگران میدانیم و توقع تداوم همکاری آقای للگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران را به ویژه در حوزه اعطای تسهیلات داریم و معتقدیم که تاکنون مدیران مجموعه بانک رفاه با ما همکاری خوبی داشتند.
در ادامه این نشست، اسماعیل للگانی (مدیرعامل بانک رفاه کارگران) با بیان خیر مقدم به بازنشستگان و نمایندگان حاضر در جلسه گفت: وضعیت فعلی بانک رفاه کارگران نسبت به گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. ما رتبه اول در سرمایه بانکی را با ۱۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه داریم.
وی افزود: ما در شبکه بانکی رتبه اول و رتبه سوم را در شبکه مالی کشور دارا هستیم. در گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان از این بانک به دلیل تعهدات تامین اجتماعی خارج شده بود و با این حال ما ضربه نخوردیم. این درحالی است که کل سرمایه بانک آینده که ورشکست شد، ۲۵ هزار میلیارد تومان بود.
للگانی تاکید کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در سال جاری در بانک رفاه کلید خورد و ما به دنبال مجوز «بانک جامع» برای بانک رفاه هستیم تا دامنه فعالیتهای ما گسترده شود.
مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: ما در تامین اجتماعی ماهی ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری پرداخت داریم که در این راستا با مشکلات فراوان و ریسک بالا، بخشی از این کسری را مدیریت کردیم. این فرآیند به شدت دشوار بود.
این مقام بانکی کشور گفت: از ابتدای سال تا امروز ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازنشستگان داده شده و این به جز تسهیلات کانونها و حوزه بیمهای بوده است. علاوه بر این ۴۰ هزار فقره وام جدید در آستانه ثبت نام قرار گرفته است. همچنین کارت رفاهی ما برای بازنشستگان برای خرید از صدها فروشگاه منتخب است که امکان خرید اعتباری را از این طریق فراهم کردیم که هم در بستر حضوری و هم اینترنتی فعال است.
للگانی تصریح کرد: باتوجه به نرخ بالای تورم، پرداختهایی مانند عیدی از ۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون افزایش یافت. ما باتوجه به افزایش تعداد بازنشستگان مشکلاتی زیادی داریم. ما باید بتوانیم بخشی از پرداختها و حسابهای خود را ذخیره، و در سرمایهگذاری اشتغال سودآور وارد بکنیم تا ضریب پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی کشور افت نکند. در چنین شرایطی بازگشت بانک رفاه به تامین اجتماعی وظایف ما را سنگینتر کرده که باید با همراهی بازنشستگان و تامین اجتماعی مشکلات موجود حل شود.
وی در پایان گفت: بازنشستگانی که مشکلات اقتصادی بسیار زیاد و بیماری صعب العلاج پر هزینه دارند، با معرفی کانونهای بازنشستگان توسط بانک رفاه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین بخشهای گردشگری تامین اجتماعی نیز برای بازنشستگان مورد حمایت بانک رفاه خواهد بود.
در انتهای این نشست، علی اصغر بیات، عضو هیات امنای تامین اجتماعی بیان کرد: وامهای بانک رفاه در سالهای اخیر حمایت کننده بازنشستگان بوده و بازگشت بانک رفاه، با مطالبهگری و دعای خیر بازنشستگان این روند را بهتر خواهد کرد.
وی افزود: سرمایه ما در بانک رفاه تجمیع شده بود و ما بالاخره در پایان سال توانستیم حق خود را بگیریم و این بانک را به دامان تامین اجتماعی بازگردانیم.
اعضای کانونهای بازنشستگان تهران در پایان از مدیرعامل بانک رفاه با ارائه لوحی تقدیر به عمل آوردند.