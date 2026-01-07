بیانیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به بازنشستگی اجباری
اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در خصوص تشکیل جلسه هیأت امناء امروز، چهارشنبه ۱۷ دی ماه و در اعتراض به بازنشستگی اجباری بیانیهای صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«با توجه به برگزاری جلسه هیأت امنای محترم دانشگاه در تاریخ امروز، و با عنایت به اینکه شنیدههایی مبنی بر احتمال صدور مصوبهای در خصوص «تأیید و تنفیذ بازنشستگیهای اخیر» بدون بررسی کامل پروندهها و بدون حضور نمایندگان اعضای هیأت علمی مطرح شده است، ما اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان اعلام میکنیم که
1. بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دانشگاهها بر اساس مصوبات هیأت امناء اداره میشوند. از همین رو مصوبه سال ۱۳۹۶ هیأت امناء که ادامه خدمت اعضای هیأت علمی تا سن ۶۵ سال را تجویز کرده، سند قانونی و کافی برای استمرار خدمت اعضا بوده است که معاونت حقوقی ریاست جمهور طی دو نامه مستند آن را لازم الاجرا دانسته است.
2. تا امروز هیچ نهاد نظارتی حتی یک نامه درباره بازنشستگی اجباری صادر نکرده اند؛ و ورود دستگاههای نظارتی به موضوع بدون ارائه هیچ سند کتبی عنوان شده است. دانشگاه نیازی به «تلاش برای نگهداشت اعضا» نداشته و صرف اجرای مصوبه سال ۹۶ کفایت میکرده است.
3. قاطعانه مخالف هرگونه تصمیمگیری شتابزده، بدون بررسی دقیق موضوع و بدون حضور و مشارکت نمایندگان منتخب اعضای هیأت علمی در جلسات تصمیمگیری از جمله جلسه امروز هبات امناء هستیم.
4. هر مصوبهای که حقوق مکتسبه اعضا وفق مصوبه سال ۹۶ هیات امنا را نادیده بگیرد، از نظر اعضای هیأت علمی فاقد وجاهت اداری و محکوم است؛ زیرا در غیاب نمایندگان ما، بدون توجه به سوابق پیگیریها و بدون لحاظ موقعیت ویژه اعضای هیأت علمی این دانشگاه اتخاذ میشود.
5. با توجه به پیچیدگی حقوقی و اداری پرونده بازنشستگان مشمول مصوبه سال ۹۶، هرگونه تصمیمگیری نیازمند بررسی کارشناسی دقیق توسط کارگروههای معتمد و بیطرف و با حضور فعال نمایندگان رسمی منتخب اعضای هیأت علمی است و در زمان محدود بدون پیشینه ذهنی اعضای محترم هیات امنا امکانپذیر نیست.
بر این اساس، ما اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان از اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه که جایگاهی والا در جامعه علمی کشور دارند مصرّاً استدعا مینماییم:
تا پیش از انجام بررسیهای کارشناسی لازم و ارائه گزارش روشن از سوی نمایندگان منتخب اعضای هیأت علمی، هیچگونه تصمیمی درخصوص بازنشستگیهای مشمول مصوبه سال ۹۶ اتخاذ نفرمایند و با درنگ لازم و بررسی دقیق موضوع در کارگروه تخصصی، تصمیمی اتخاذ فرمایند که ضامن عدالت اداری، حقوق مکتسبه و جایگاه شایسته اعضای هیأت علمی باشد.
همچنین از حراست محترم دانشگاه و دستگاههای ذیربط اطلاعاتی و نظارتی انتظار میرود با ورود دقیق و بیطرفانه به موضوع، پیش از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است در تقابل با پیگیریهای اعضای هیأت علمی در مراجع قانونی تلقی شود و موجب افزایش تنش در جامعه گردد، فرآیند رسیدگی و حل مسئله را در مسیر صحیح و قانونی هدایت فرمایند. چراکه اتخاذ هر تصمیم شتابزده در این خصوص، علاوه بر خدشهدارکردن حقوق مکتسبه افراد، میتواند منجر به تضییع حقوق اداری، ایجاد نارضایتی گسترده و پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده در دانشگاه و کشور گردد.»