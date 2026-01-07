مسمومیت تعدادی از کارگران یک کارگاه رنگ کاری در محل استراحت

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه حوالی ساعت ۹:۱۳ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ دی ماه) زمانی رخ داد که تعدادی کارگر در زمان استراحت در اتاقک یک کارگاه رنگ‌کاری در منطقه یافت‌آباد، به دلیل گازگرفتگی با گاز سمی منوکسیدکربن دچار حادثه شدند.

پس از اعلام فوریت‌های پزشکی تهران، با حضور گروهای امداد و نجات، این کارگران از محل استراحتگاه به بیرون انتقال یافتند و همگی به بیمارستان منتقل شدند.

انتهای پیام/