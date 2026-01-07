به گزارش ایلنا، عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در یادداشتی به انتقاد از سیاست اقتصادی دولت و مجلس در ارتباط با حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان پرداخت. وی با انتقاد از سخنان اخیر محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس دوازدهم) رویکرد او را در اظهارنظر درباره افزایش حقوق مورد نقد قرار داد.

در این یادداشت آمده است:

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ گفت: «دولت و مجلس تفاهم کرده‌اند که افزایش حقوق متناسب با تورم انجام شود و حتماً دامنه تغییرات دلار باید محدود باشد.»

به این گفته ایشان چند ایراد وارد است که نشان از جهل نسبت به شرایط همه جانبه و بویژه اقتصادی کشور است که در شان مجلس نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، و یا خود را با همکاری با دولت و سیاسی کاری به غفلت زده است.

اولاً بیش از ۴ دهه است موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می‌شود، ولی به هر دلیلی هرگز عملی نشده است.

ثانیاً تغییرات و افزایش نرخ ارز رسماً توسط مقامات پولی دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد فعلی و قبلی با تبانی با مدیران گماشته در هلدینگ‌های خصولتی پتروشیمی‌ها و غیره، مدیران بانک‌های خصوصی وابسته، لابی اتاق بازرگانی و دلالان انجام گرفت.

ثالثاً هر افزایشی در حقوق کارمندان و بازنشستگان و کارگران نمی‌تواند غارت توان و قدرت خرید مردم مبتنی بر درآمد و دارایی ناشی از بازی با نرخ ارز و افت ارزش پول ملی را جبران کند. این یارانه یک میلیون تومانی نیز یک قطره در برابر دریای غارت قدرت خرید مردم بیش نیست. امواج مکرر افزایش نرخ ارز تمامی نخواهد داشت. این امواج توسط نئولیبرال‌های سر سپرده اقتصاد سرمایه‌داری کلاه گشادی است که سر مجلس و مردم گذاشته‌اند.

رابعاً تنها در مقام مثال، قدرت خرید یک حقوق بگیر ثابت نسبت به یک سال و نیم قبل یک‌سوم شده است. رئیس مجلس با تایید عمل غلط دولت عملاً دراین عملِ «اکلِ مال به باطل» نیز شریک است.

خامساً می‌گویند: «ولاتقف ما لیس لک به علم»، یعنی کسی که علم اقتصاد بلد نیست نباید اظهار نظر کند. هر چند اقتصاد خوانان غرب‌زده نیز آبرویی برای علم اقتصاد نگذاشته اند.

