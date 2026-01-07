بیانیه یازده هزار نفر از معلمان شاغل و بازنشسته: صندوق ذخیره دارایی فرهنگیان است، باید صیانت شود

به گزارش ایلنا، در کارزاری در پلتفرم کارزار که به امضای یازده هزار معلم شاغل و بازنشسته رسیده، پیرامون تغییر شرایط و اصلاح ساختار این صندوق خطاب به سران قوا آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

ما امضاکنندگان این بیانیه، جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور، با اتکا به موازین دین مبین اسلام، فتوای مرجعیت شیعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور، مراتب اعتراض و هشدار خود را نسبت به هرگونه تصرف، اداره و تصمیم‌گیری غیرقانونی و غیرشرعی در اموال متعلق به فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام می‌داریم.

این بیانیه بر پایه اصول و مواد قانونی زیر صادر می‌شود:

اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی: مالکیت مشروع اشخاص محترم و مصون از تعرض است.

اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف به جلوگیری از اکل مال به باطل و استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن است.

مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی: هرگونه تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک، ممنوع و موجب ضمان است.

قانون مجازات اسلامی: تصرف غیرقانونی در اموال اشخاص، واجد مسئولیت کیفری و مدنی است.

اصل بدیهی امانت‌داری، شفافیت و پاسخگویی در اداره اموال متعلق به ذی‌نفعان.

مطالبات صریح و فوری فرهنگیان

ما به‌صورت موکد، شفاف و غیرقابل اغماض از رؤسای محترم سه قوه مطالبه می‌کنیم:

توقف فوری هرگونه تصرف، پرداخت و تصمیم‌گیری بدون رضایت واقعی فرهنگیان در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان.

شفاف‌سازی کامل مالی، حقوقی و مدیریتی و ارائه گزارش عمومی به مالکان اصلی.

اصلاح ساختار اداره و مدیریت با محوریت مالکیت، رأی و نظارت مستقیم فرهنگیان.

استرداد کلیه پرداخت‌ها، پاداش‌ها و مزایای فاقد رضایت مالکان.

ورود قاطع و فوری قوه قضائیه به موضوع به‌عنوان مصداق روشن حق‌الناس.

اقدام نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تکرار این تخلفات.

اقدام اجرایی دولت در راستای اجرای فتوای مرجعیت و اصول قانون اساسی.

انتهای پیام/