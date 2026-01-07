کارگران فروشگاه زنجیره‌ای رفاه زنجان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۴۰ کارگر باقی مانده فروشگاهای زنجیره‌ای رفاه استان زنجان هستیم که سه ماه حقوق مهر، آبان و آذر را دریافت نکرده‌ایم. پیش از این کارفرما (به جز حقوق شهریور ماه) سایر مطالبات مزدی ماهانه‌مان را بصورت اقساطی واریز کرده است.

این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، گفتند: نگرانی ما به این دلیل است که با استمرار وضعیت فعلی و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، کارفرما نتواند به موقع عیدی و پاداش پایان سال کارگران را بپردازد.

به گفته یکی از کارگران فروشگاه رفاه زنجان؛ جدا از سه ماه حقوق معوقه، ۴ ماه حق بیمه نیز پرداخت نشده و مدیران این مجموعه مدعی‌اند به دلیل مشکلات مالی، توان پرداخت کامل حقوق و بیمه کارگران را ندارند.

او از اینکه در یک الی دوسال گذشته مسئولان نتوانسته‌اند مشکلات فروشگاه رفاه زنجان را مرتفع کنند، گلایه کرده و گفت: بی‌توجهی کارفرما به مشکلاتی که برای کارگران فروشگاهای رفاه به وجود آمده، هر روز لطمات زیادی به زندگی کارگران وارد می‌کند.

به گفته وی، ادامه بلاتکلیفی در وضعیت کارگران این مجموعه فروشگاهی و اینکه چند ماه حقوق نگرفته‌اند، باعث شده زندگی خانوادگی برخی از کارگران متلاشی شود.

او گفت: وضعیت کارگران فروشگاه رفاه زنجان هر روز به نسبت روز قبل بدتر می‌شود و هرچند وقت یکبار اخبار اعتراض و پرداخت نشدن حقوق آنان در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما خبری از پیگیری و حل مشکلات نیست.

طبق اظهارت وی؛ وضعیت کارگران و کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه برای مسئولان عادی شده به طوریکه طی چندین ماه گذشته چندین اعتراض از سوی کارگران به دلیل نامشخص بودن وضعیت شغلی و عدم پرداخت مطالبات انجام شده اما مسئولان هیچ واکنشی نشان نداده‌اند با این حال هر روز شاهد خروج خودخواسته برخی همکاران از فروشگاه‌ای زنجیرهای رفاه بدون دریافت مطالبات هستیم.

یکی دیگر از کارگر ان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه زنجان نیز در ارتباط با مشکلات معیشتی خود گفت: در حالی درفروشگاه زنجیره‌ای رفاه با شعار «ارتقاء کیفیت زندگی خانواده‌های کارگری» مشغول به کاریم که توان خرید گوشت قرمز، مرغ و سایر مایحتاج خود و خانواده‌هایمان را نداریم و بی‌پولی به برخی از همکاران فشار زیادی آورده است.

کارگران در خاتمه از مدیران فروشگاه زنجیره‌ای رفاه درخواست کردند که به فکر تامین منابع مالی پرداخت حقوق کارگران مجموعه خود باشند.

