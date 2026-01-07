تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مشکلات بازنشستگان
استاندار آذربایجانشرقی دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات بازنشستگان استان آذربایجان شرقی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استان آذربایجان شرقی نشست صمیمانه جمعی کانونهای بازنشستگی استان آذربایجانشرقی، مدیر صندوق بازنشستگی استان با استاندار آذربایجانشرقی، با هدف بررسی مسائل، مطالبات و دغدغههای بازنشستگان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، «خانم طاهره احمدزاده» مدیر صندوق بازنشستگی استان گزارشی از عملکرد صندوق بازنشستگی ارائه کرد و به تشریح مهمترین اقدامات انجامشده، وضعیت خدماترسانی به بازنشستگان و چالشهای پیشروی صندوق پرداخت. وی با اشاره به محدودیت منابع مالی، خدمات رفاهی و درمانی، بر ضرورت حمایت و همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات بازنشستگان تأکید کرد.
در ادامه، نمایندگان کانونهای بازنشستگی ضمن قدردانی از توجه مدیریت ارشد استان به قشر بازنشسته، مهمترین مطالبات خود را از جمله بهبود وضعیت معیشتی، ، پیگیری خدمات بیمه تکمیلی توسط دستگاههای اجرایی، حضور نماینده بازنشستگان درجلسات شورای امور اداری، برپایی کلینیک درمان و ویزیت رایگان بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کردند.
«سرمست» استاندار آذربایجانشرقی در این دیدار با تأکید بر جایگاه ارزشمند بازنشستگان بهعنوان سرمایههای انسانی و اجتماعی، اظهار داشت: بازنشستگان حاصل سالها خدمت صادقانه به کشور هستند و رسیدگی به مشکلات آنان یک وظیفه جدی و اولویتدار است. وی افزود: دغدغههای مطرحشده در این جلسه بهحق بوده و نیازمند پیگیری منسجم، کارشناسی و مستمر است.
استاندار آذربایجانشرقی در ادامه، دستور تشکیل کارگروه ویژه بررسی مشکلات بازنشستگان استان را صادر کرد و تصریح نمود: این کارگروه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط، نمایندگان کانونهای بازنشستگی و مدیر صندوق بازنشستگی تشکیل خواهد شد تا مسائل بازنشستگان بهصورت دقیق بررسی و راهکارهای عملی و قابل اجرا ارائه شود.
وی همچنین بر لزوم تداوم چنین نشستهایی و تقویت ارتباط مستقیم میان مسئولان و بازنشستگان تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت فکری و تجربی بازنشستگان میتواند نقش مؤثری در بهبود تصمیمسازیها و حل مسائل استان داشته باشد.
در پایان این نشست، مقرر شد نتایج و روند پیگیری مطالبات بازنشستگان بهصورت مستمر دنبال شود.