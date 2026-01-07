خبرگزاری کار ایران
کارگران «کاله» در انتظار احیای کارخانه/ امکان کار کردن نداریم!

منابع کارگری از بلاتکلیفی کارگران شاغل در کارخانه لبنیات کاله آمل در پی وقوع آتش‌سوزی در این واحد تولیدی خبر داد.

یک منبع کارگری در استان مازندران به خبرنگار ایلنا گفت: در جریان حادثه آتش‌سوزی روز دوشنبه (۱۵ دی ماه) انبار پنیر واحد لبنیات کارخانه کاله واقع در محور جاده آمل در استان مازندران، بخش کارگاه، ماشین آلات و ابزار کار کارگران به طور کامل تخریب شدند. 

او در خصوص وضعیت شغلی کارگران بعد از حادثه تصریح کرد: با توجه به اینکه در جریان آتش سوزی بحش زیادی از انبار، تاسیسات، سردخانه ها و بخشی از خطوط تولیدی این واحد لبنی به طور کامل تخریب شده است، امکان کار کردن برای شماری از کارگران وجود ندارد و این همکاران باید تا مشخص شدن وضعیت کارخانه صبر کنند. 

این کارگر با بیان اینکه مسئولان کمک کنند تا دوباره این واحد تولید احیاء شده و کارگران بلاتکلیف فعالیت شغلی خود را از سر بگیرند، اضافه کرد: در جریان این آتش سوزی شمار زیادی از کارگران شیفت همراه با امدادگران آتش نشانی تمام تلاش خود را برای مهار آتش به کار گرفتند و خوشبختانه این حادثه که از اشتعال مواد آتش‌زا رخ داده، خسارات جانی به جز مصدومیت سطحی ۵ نفر از کارگران نداشته است.

 

