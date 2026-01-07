کارگران «کاله» در انتظار احیای کارخانه/ امکان کار کردن نداریم!

یک منبع کارگری در استان مازندران به خبرنگار ایلنا گفت: در جریان حادثه آتش‌سوزی روز دوشنبه (۱۵ دی ماه) انبار پنیر واحد لبنیات کارخانه کاله واقع در محور جاده آمل در استان مازندران، بخش کارگاه، ماشین آلات و ابزار کار کارگران به طور کامل تخریب شدند.

او در خصوص وضعیت شغلی کارگران بعد از حادثه تصریح کرد: با توجه به اینکه در جریان آتش سوزی بحش زیادی از انبار، تاسیسات، سردخانه ها و بخشی از خطوط تولیدی این واحد لبنی به طور کامل تخریب شده است، امکان کار کردن برای شماری از کارگران وجود ندارد و این همکاران باید تا مشخص شدن وضعیت کارخانه صبر کنند.

این کارگر با بیان اینکه مسئولان کمک کنند تا دوباره این واحد تولید احیاء شده و کارگران بلاتکلیف فعالیت شغلی خود را از سر بگیرند، اضافه کرد: در جریان این آتش سوزی شمار زیادی از کارگران شیفت همراه با امدادگران آتش نشانی تمام تلاش خود را برای مهار آتش به کار گرفتند و خوشبختانه این حادثه که از اشتعال مواد آتش‌زا رخ داده، خسارات جانی به جز مصدومیت سطحی ۵ نفر از کارگران نداشته است.

