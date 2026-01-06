به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران ایستگاه راه آهن چابهار، امروز سه شنبه (۱۶دی ماه) دست از کار کشیدند و تجمع صنفی برگزار کردند.

این کارگران تاکید دارند که حقوق آن‌ها به مدت دو ماه پرداخت نشده و با وجود پیگیری‌های مکرر، تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولان مربوطه دریافت نکرده‌اند.

یکی از معترضان گفت: ما کارگران راه آهن ایستگاه چابهار وضعیت معیشتی خوبی نداریم و ترجیح می دهیم تا زمان تعیین تکلیف مطالبات مان، به اعتراضات صنفی خود ادامه دهیم.

انتهای پیام/