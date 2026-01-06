خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران پروژه راه‌آهن چابهار به پرداخت نشدن دو ماه حقوق

اعتراض کارگران پروژه راه‌آهن چابهار به پرداخت نشدن دو ماه حقوق
شماری از کارگران شاغل در ایستگاه راه‌آهن شهر چابهار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران ایستگاه راه آهن چابهار، امروز سه شنبه (۱۶دی ماه)  دست از کار کشیدند و تجمع صنفی برگزار کردند. 

این کارگران تاکید دارند که حقوق آن‌ها به مدت دو ماه پرداخت نشده و با وجود پیگیری‌های مکرر، تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولان مربوطه دریافت نکرده‌اند. 

 یکی از معترضان گفت: ما کارگران راه آهن ایستگاه چابهار وضعیت معیشتی خوبی نداریم و ترجیح می دهیم تا زمان تعیین تکلیف مطالبات مان، به اعتراضات صنفی خود ادامه دهیم.

 

