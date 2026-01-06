خبرگزاری کار ایران
تحقق ۷۲ درصدی تعهد اشتغال در استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، از تحقق ۷۲ درصدی تعهد اشتغال سال جاری این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، «مختار احمدی» افزود: از مجموع ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی تعهد شده در سال جاری، تاکنون ۶ هزار و ۷۴۵ فرصت در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شده است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان مرکزی در حوزه اشتغال گفت: این دستاورد حاصل همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی است که با جدیت در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار گام برداشته‌اند و امید است با استمرار این روند، تا پایان سال شاهد تحقق کامل تعهدات و دستیابی به ۱۰۰ درصد اهداف اشتغال‌زایی باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین تاکید کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در استان خواهد بود.

 

انتهای پیام/
