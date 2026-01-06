خبرگزاری کار ایران
جزئیات پرداخت وام گردشگری بازنشستگان نفت

صندوق نفت اعلام کرد: در مرحله نخست ثبت‌نام برای دریافت وام گردشگری ۳۰۰ میلیون تومانی، افراد با پایه مستمری تا ۳۷ میلیون تومان امکان نام‌نویسی داشتند که در مجموع بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند.

به گزارش ایلنا، ۵۳۰۰ نفر از متقاضیان باقی‌مانده در دوره پیشین وام ۳۰۰ میلیون تومانی گردشگری، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه پیامک سامانه سما را دریافت می‌کنند و امکان تکمیل فرایند درخواست برای آنان فعال خواهد شد.

در مرحله نخست ثبت‌نام برای دریافت وام گردشگری ۳۰۰ میلیون تومانی، افراد با پایه مستمری تا ۳۷ میلیون تومان امکان نام‌نویسی داشتند که در مجموع بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند. از این تعداد، برای ۸۳۰۰ نفر در بخش نخست امکان تکمیل فرایند فراهم شد و اکنون نیز با فراهم شدن شرایط، ۵۳۰۰ نفر باقیمانده از گروه اول می‌توانند مراحل تکمیل فرایند خود را انجام دهند. این گروه پیامک سامانه سما را روز سه شنبه ۱۶ دی ماه دریافت خواهند کرد و تا پایان دی ماه می‌توانند اقدام به تکمیل فرایند نمایند.

از میان ۸۳۰۰ نفر واجد شرایط در مرحله اول، بیش از ۵۰۰۰ نفر فرایند تکمیل وام را نهایی کردند و سایر افراد گزینه‌هایی مانند رزرو یک‌ماهه یا انصراف را انتخاب نمودند. یادآوری می‌شود مطابق اعلام قبلی، افرادی که پس از ثبت‌نام اولیه در مهلت مقرر اقدام به تکمیل فرایند نکرده‌اند، به‌صورت سیستمی در وضعیت انصراف قرار می‌گیرند تا امکان استفاده برای متقاضیان بعدی فراهم شود.

با توجه به درخواست‌ها و پرسش‌های مکرر از سوی سایر گروه‌های دارای پایه حقوقی بیش از ۳۷ میلیون تومان، به اطلاع می‌رسد که در صورت فراهم شدن ظرفیت و شرایط لازم، زمان نام‌نویسی این گروه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

