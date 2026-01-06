خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کارگران از مسیر تعاونی‌ها خانه‌دار می‌شوند

کد خبر : 1738164
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: طرح ملی مسکن کارگری با تمرکز بر ظرفیت تعاونی‌های مسکن و خودمالکی در دستور کار قرار گرفته و کارگران می‌توانند از این مسیر برای خانه‌دار شدن استفاده کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، اله‌نظر شه‌بخش در جلسه شورای معاونان این اداره‌کل اظهار کرد: در قالب سیاست‌های ابلاغی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌های اجاره‌ای و تعاونی‌های مسکن پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود موانع موجود به‌ویژه برای کارگران دارای مشکلات بانکی کاهش یابد.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند افزود: موفقیت مسکن کارگری نیازمند شفاف‌سازی فرآیندها، آموزش جامعه هدف و همراهی تشکل‌های کارگری است تا مشارکت مؤثر کارگران در قالب تعاونی‌ها محقق شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به محدودیت زمان اجرای برنامه‌های ابلاغی در سطح شهرستان‌ها تصریح کرد: عملاً تا پایان بهمن‌ماه فرصت اجرایی وجود دارد و دستگاه‌ها باید با اولویت‌بندی، مصوبات و تعهدات مرتبط با جامعه کارگری را پیگیری کنند.

شه‌بخش همچنین به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این طرح در چارچوب رویکرد دولت برای ارتقای معیشت مردم و حمایت هدفمند از خانوارها اجرا می‌شود و همه دهک‌های درآمدی را پوشش می‌دهد و نظارت بر عملکرد فروشگاه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، شرط اجرای موفق آن است.

وی همچنین بر ضرورت رصد میدانی مطالبات کارگری و تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی تأکید کرد.

 

