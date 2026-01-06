به گزارش ایلنا؛ در این جشن که به همت مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران و مشارکت کانون کارگران بازنشسته شهرستان قائمشهر برگزار شد، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران با گرامیداشت میلاد مسعود حضرت علی (ع) و روز پدر گفت؛ امیرمومنان بزرگ‌ترین الگوی عملی درحمایت از مظلومان و مستضعفان بودند و هیچگاه در دفاع از حقوق آنان فروگذار نکردند.

وی با انتقاد از افزایش فاصله طبقاتی در جامعه گفت: امیر مومنان در اوج قدرت وحکومت ساده‌ترین سطح زندگی را برای خودشان انتخاب کردند تا درد مردم را با تمام وجود درک کنند.

وی گفت: امروز متاسفانه برخی مدیران و آقازاده‌هایشان نه تنها از الگوی ائمه اطهار پیروی نمی‌کنند که با نمایش زندگی‌های تجملی درفضای مجازی دل مردمی را که پای نظام و انقلاب ایستاده اند، خون می‌کنند و به آرمان‌های شهدای والا مقام بی‌احترامی می‌نمایند.

دریابیگی هشدار داد که امروز دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب مشکلات اقتصادی و معاش مردم را نشانه گرفته‌اند و اگر مسئولان به فکر اقشار آسیب‌پذیر نباشند؛ آب درآسیاب بدخواهان می‌ریزند.

او تصریح کرد: خانه کارگر به عنوان نهادی مستقل از دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و پیگیری مطالبات به حق کارگران و بازنشستگان تلاش خواهد کرد.

انتهای پیام/