آقازاده‌ها با نمایش زندگی تجملی دل مردم را خون می‌کنند

آقازاده‌ها با نمایش زندگی تجملی دل مردم را خون می‌کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با انتقاد از بی‌عدالتی‌ها در حوزه معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان، تأکید کرد فاصله طبقاتی و تجمل‌گرایی برخی مدیران با سیره و منش عدالت‌محور امیرمؤمنان علی(ع) همخوانی ندارد.

به گزارش ایلنا؛ در این جشن  که به همت مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر مازندران و مشارکت کانون کارگران بازنشسته شهرستان قائمشهر برگزار شد، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران با گرامیداشت میلاد مسعود حضرت علی (ع) و روز پدر گفت؛ امیرمومنان بزرگ‌ترین الگوی عملی درحمایت از مظلومان و مستضعفان بودند و هیچگاه در دفاع از حقوق آنان فروگذار نکردند. 

وی با انتقاد از افزایش فاصله طبقاتی در جامعه گفت: امیر مومنان در اوج قدرت وحکومت ساده‌ترین سطح زندگی را برای خودشان انتخاب کردند تا درد مردم را با تمام وجود درک کنند. 

وی گفت: امروز متاسفانه برخی مدیران و آقازاده‌هایشان نه تنها از الگوی ائمه اطهار پیروی نمی‌کنند که با نمایش زندگی‌های تجملی درفضای مجازی دل مردمی را که پای نظام و انقلاب ایستاده اند، خون می‌کنند و به آرمان‌های شهدای والا مقام بی‌احترامی می‌نمایند. 

دریابیگی هشدار داد که امروز دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب مشکلات اقتصادی و معاش مردم را نشانه گرفته‌اند و اگر مسئولان به فکر اقشار آسیب‌پذیر نباشند؛ آب درآسیاب بدخواهان می‌ریزند.

او تصریح کرد: خانه کارگر به عنوان نهادی مستقل از دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و پیگیری مطالبات به حق کارگران و بازنشستگان تلاش خواهد کرد. 

 

 

 

