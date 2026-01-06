خبرگزاری کار ایران
یک بازنشسته: با مستمری ۲۰ میلیون تومانی یارانه‌ام را قطع کردند!

یک بازنشسته تامین اجتماعی از قطع یارانه خود انتقاد کرد.

یک بازنشسته تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از قطع یارانه نقدی خود به دلیل آنچه واجد شرایط نبودن اعلام شده، انتقاد کرد.

این بازنشسته گفت: هر ماه حدود ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرم، یک آپارتمان کلنگی ۶۰ متری و یک پژوی مدل ۸۶ دارم؛ ما یک خانواده چهار نفره هستیم؛ من و همسرم، دخترم که سر کار می‌رود و پسرم که از خدمت سربازی برگشته و بیکار است و خرج زندگی او هم بر عهده من است. نکند برای اینکه دخترم سر کار می‌رود، یارانه ما قطع شده؟!

او ادامه داد: هرچه شکایت کردیم به جایی نرسیدیم؛ من حتی یک ریال هم پس‌انداز ندارم؛ هیچ دارایی دیگری هم ندارم اما نمی‌دانم چرا ناگهان یارانه ما را قطع کردند!

این بازنشسته می‌گوید: سیستم دهک‌بندی دولت ایراد دارد؛ در این تورم سنگین، مزدبگیرانی که منبع درآمد دیگری جز حقوق ماهانه خود ندارند نباید در دهک‌های ۸ و ۹ طبقه‌بندی شوند؛ این عادلانه نیست.

 

