یک بازنشسته تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از قطع یارانه نقدی خود به دلیل آنچه واجد شرایط نبودن اعلام شده، انتقاد کرد.

این بازنشسته گفت: هر ماه حدود ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرم، یک آپارتمان کلنگی ۶۰ متری و یک پژوی مدل ۸۶ دارم؛ ما یک خانواده چهار نفره هستیم؛ من و همسرم، دخترم که سر کار می‌رود و پسرم که از خدمت سربازی برگشته و بیکار است و خرج زندگی او هم بر عهده من است. نکند برای اینکه دخترم سر کار می‌رود، یارانه ما قطع شده؟!

او ادامه داد: هرچه شکایت کردیم به جایی نرسیدیم؛ من حتی یک ریال هم پس‌انداز ندارم؛ هیچ دارایی دیگری هم ندارم اما نمی‌دانم چرا ناگهان یارانه ما را قطع کردند!

این بازنشسته می‌گوید: سیستم دهک‌بندی دولت ایراد دارد؛ در این تورم سنگین، مزدبگیرانی که منبع درآمد دیگری جز حقوق ماهانه خود ندارند نباید در دهک‌های ۸ و ۹ طبقه‌بندی شوند؛ این عادلانه نیست.

