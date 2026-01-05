به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی که یکی از افراد خانواده‌شان از تکفل آن‌ها خارج شود، برای قطع بیمه تکمیلی باید به کانون بازنشستگان محل سکونت خود مراجعه کنند.

شرایط قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان از این قرار است: فوت هر یک از افراد خانواده، ازدواج فرزندان دختر، وقتی سن فرزندان پسر ۱۸ سال کامل می شود و ادامه تحصیل نمی‌دهند و اشتغال به کار هریک از افراد تحت تکفل.

بازنشستگان باید با در دست داشتن مدارک برای قطع بیمه تکمیلی افراد خارج شده از تکفل به کانون مراجعه کنند.

