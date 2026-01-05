خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات قطع بیمه تکمیلی افرادی که از کفالت بازنشستگان خارج می‌شوند

جزئیات قطع بیمه تکمیلی افرادی که از کفالت بازنشستگان خارج می‌شوند
کد خبر : 1737627
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان و مستمری بگیرانی که همراه با افراد تحت تکفل خود بیمه تکمیلی دارند، چنانچه هر یک از افراد خانواده از کفالت شما خارج شد، باید برای قطع بیمه تکمیلی به کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مراجعه کند.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی که یکی از  افراد خانواده‌شان از تکفل آن‌ها خارج شود، برای قطع بیمه تکمیلی باید به کانون بازنشستگان محل سکونت خود مراجعه کنند.

شرایط قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان از این قرار است: فوت هر یک از افراد خانواده، ازدواج فرزندان دختر، وقتی سن فرزندان پسر ۱۸ سال کامل می شود و ادامه تحصیل نمی‌دهند و اشتغال به کار هریک از افراد تحت تکفل.

بازنشستگان باید با در دست داشتن مدارک برای قطع بیمه تکمیلی افراد خارج شده از تکفل به کانون مراجعه کنند. 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی