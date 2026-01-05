جزئیات قطع بیمه تکمیلی افرادی که از کفالت بازنشستگان خارج میشوند
بازنشستگان و مستمری بگیرانی که همراه با افراد تحت تکفل خود بیمه تکمیلی دارند، چنانچه هر یک از افراد خانواده از کفالت شما خارج شد، باید برای قطع بیمه تکمیلی به کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مراجعه کند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی که یکی از افراد خانوادهشان از تکفل آنها خارج شود، برای قطع بیمه تکمیلی باید به کانون بازنشستگان محل سکونت خود مراجعه کنند.
شرایط قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان از این قرار است: فوت هر یک از افراد خانواده، ازدواج فرزندان دختر، وقتی سن فرزندان پسر ۱۸ سال کامل می شود و ادامه تحصیل نمیدهند و اشتغال به کار هریک از افراد تحت تکفل.
بازنشستگان باید با در دست داشتن مدارک برای قطع بیمه تکمیلی افراد خارج شده از تکفل به کانون مراجعه کنند.