ادامه اعتراض کارگران قند خاورمیانه/ توافق ضمنی با کارفرما و اداره کار
بعد از گذشت یک هفته از آغاز اعتراضات صنفی در کارخانه «قند خاورمیانه شوش»، کارگران این واحد صنعتی از موافقت ضمنی نمایندگان کارگری این کارخانه با کارفرما برای وصول مطالبات خود خبر میدهند.
منابع کارگری ایلنا در کارخانه قند خاورمیانه شوش با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: امروز نیز مانند روزهای پیشین در محل کار خود تجمع کرده بودیم؛ اما از قرار معلوم در جلسه غیر رسمی که روز چهارشنبه هفته گذشته در اداره کار شهرستان شوش برگزار شده است، کارفرما با پرداخت مطالبات قانونی که از سوی کارگران و نمایندگان کارگری مطرح شده بصورت تلویحی موافقت کردهاست.
آنها با بیان اینکه مطالبات ما در چند بند، هم به صورت کتبی و هم شفاهی بارها درخواست شده است، افزود: مطالبات ما بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمکین مدیریت به پرداخت حق غذا یا پرداخت معادل ریالی آن، پرداخت حقوق ترمیمی در دوره تعمیرات، تشکیل جلسه برای حل مشکل قراردادهای کارگران، پرداخت هر چه زودتر حقوق آذرماه و وصول مطالبات عرفی و مناسبتی است که نمایندههای کارگری وعده کردند مطالبات کارگران را در جلسه فردا دوشنبه اداره کار با حضور کارفرما مطرح و بررسی کنند.
منابع کارگری ایلنا میگویند: مدیریت کارخانه با پا درمیانی مسئولان شهرستانی، مطالبات قانونی کارگران را پذیرفتهاست اما در واقع ما منتظر نتیجه جلسه فردا برای پایان اعتراض هستیم.
کارگران قند خاورمیانه به ایلنا گفتهاند که تصمیم دارند تا مشخص شدن نتیجه جلسه فردا همچنان به تجمعات اعتراضی خود در داخل کارخانه ادامه دهند.