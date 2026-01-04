خبرگزاری کار ایران
کارگران از دست به دست شدن انتقاد دارند؛

اختیار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استان‌ها واگذار شد؟

ظاهراً بخشی از اختیارات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تفویض شده است.

 به گزارش ایلنا، پنجمین همایش منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به میزبانی استان هرمزگان و در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان برگزار شد.

سیدفاضل موسوی معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه این همایش با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد: با وجود تکلیف‌های قانونی، موانع حقوقی در این مسیر وجود دارد و پیگیری برای رفع آن‌ها ادامه دارد.

وی از تفویض بخشی از اختیارات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هر استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان طی هفته‌های آینده خبر داد و تأکید کرد: برای اجرای نهایی این موضوع تقویم زمانی مشخصی قابل اعلام نیست.

کارگران می‌گویند: توقع داریم برنامه مشخصی برای تبدیل وضعیت در آینده‌ای نزدیک اعلام شود؛ هر بار ما را از یک نهاد به نهاد دیگر پاس می‌دهند و حالا هم سازمان اداری استخدامی تفویض اختیار کرده است. ما تا کی باید معطل بمانیم؟!

آن‌ها با انتقاد از فرافکنی‌های دولت که مدعی حمایت از سازماندهی کارگران شرکتی بود، می‌پرسند: هفت سال انتظار برای تبدیل وضعیت بس نیست؟!

 

