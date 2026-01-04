به گزارش ایلنا، پنجمین همایش منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به میزبانی استان هرمزگان و در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان برگزار شد.

سیدفاضل موسوی معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه این همایش با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد: با وجود تکلیف‌های قانونی، موانع حقوقی در این مسیر وجود دارد و پیگیری برای رفع آن‌ها ادامه دارد.

وی از تفویض بخشی از اختیارات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هر استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان طی هفته‌های آینده خبر داد و تأکید کرد: برای اجرای نهایی این موضوع تقویم زمانی مشخصی قابل اعلام نیست.

کارگران می‌گویند: توقع داریم برنامه مشخصی برای تبدیل وضعیت در آینده‌ای نزدیک اعلام شود؛ هر بار ما را از یک نهاد به نهاد دیگر پاس می‌دهند و حالا هم سازمان اداری استخدامی تفویض اختیار کرده است. ما تا کی باید معطل بمانیم؟!

آن‌ها با انتقاد از فرافکنی‌های دولت که مدعی حمایت از سازماندهی کارگران شرکتی بود، می‌پرسند: هفت سال انتظار برای تبدیل وضعیت بس نیست؟!

