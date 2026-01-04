خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات یک مرگ دلخراش/ کارگر جوان طوسی به داخل دستگاه بتن‌ریز کشیده شد!

جزئیات یک مرگ دلخراش/ کارگر جوان طوسی به داخل دستگاه بتن‌ریز کشیده شد!
کد خبر : 1737061
لینک کوتاه کپی شد.

منابع کارگری از مرگ دلخراش یک کارگر جوان در یک کارگاه ساختمانی واقع در روستای «کشف» شهرستان مشهد به علت گیر کردن در دستگاه بتن ریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری گفتند: یک کارگر ساختمانی شاغل در ساختمانی نیمه‌ساز واقع در روستای کشف در دهستان طوس بخش مرکزی شهرستان مشهد، چند روز پیش به علت گیر کردن لباسش به تیغه‌های دستگاه بتن‌ریز جان باخت. 

وی با بیان اینکه گفته می‌شود کارگر جان باخته مشغول شستشو و تمیز کردن پمپ زمینی دستگاه بتن‌ریز بوده است که دچار حادثه شده است، افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما همکاران این کارگر حدودا ۳۲ساله، می‌گویند ابتدا بخشی از لباسش در دستگاه گیر کرد و به همین ترتیب بخش‌هایی از بدن وی نیز به دستگاه کشیده شد. 

طبق اظهارت وی؛ علت دقیق حادثه هنوز دست بررسی است ولی در این گونه موارد بی‌حتیاطی از سوی کارگر و کارفرما عامل اصلی بروز حادثه است که در این مورد نیز پس از بررسی دقیق جزئیات مشخص خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی