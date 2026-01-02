خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در بازدید از خوزستان تاکید کرد:

دوره‌های آموزشی نوین و ارائه مشاوره شغلی در دستور کار سازمان فنی و حرفه‌ای

دوره‌های آموزشی نوین و ارائه مشاوره شغلی در دستور کار سازمان فنی و حرفه‌ای
کد خبر : 1736609
لینک کوتاه کپی شد.

غلامحسین محمدی در دیدار با مسئولان استان خوزستان بر ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این استان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در دیدار با استاندار خوزستان، راهکارهای توسعه آموزش‌های مهارتی و نقش آن در تقویت اشتغال پایدار جوانان استان را بررسی کرد.

 این دیدار با تمرکز بر ارتقای هماهنگی میان برنامه‌های ملی و استانی و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک مهارت‌آموزی همراه بود.

 استاندار خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و نفت و گاز، بر ضرورت تطبیق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای واقعی بازار کار تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ایجاد مراکز جدید و تجهیز کارگاه‌ها را از عوامل مؤثر در کاهش بیکاری جوانان دانست.

در ادامه، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز با اعلام آمادگی این سازمان برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر طراحی دوره‌های آموزشی نوین، ارائه مشاوره شغلی و گسترش آموزش‌های مهارتی هدفمند به عنوان محورهای اصلی همکاری مشترک تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی