به گزارش ایلنا، صبح امروز رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در دیدار با استاندار خوزستان، راهکارهای توسعه آموزش‌های مهارتی و نقش آن در تقویت اشتغال پایدار جوانان استان را بررسی کرد.

این دیدار با تمرکز بر ارتقای هماهنگی میان برنامه‌های ملی و استانی و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک مهارت‌آموزی همراه بود.

استاندار خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و نفت و گاز، بر ضرورت تطبیق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای واقعی بازار کار تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ایجاد مراکز جدید و تجهیز کارگاه‌ها را از عوامل مؤثر در کاهش بیکاری جوانان دانست.

در ادامه، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز با اعلام آمادگی این سازمان برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر طراحی دوره‌های آموزشی نوین، ارائه مشاوره شغلی و گسترش آموزش‌های مهارتی هدفمند به عنوان محورهای اصلی همکاری مشترک تأکید کرد.

