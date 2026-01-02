خبرگزاری کار ایران
افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ +جزئیات

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از افزایش حق عائله مندی و اولاد در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، بانکی‌پور با اشاره به دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات مجلس به لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق‌ها بود که از نظر نمایندگان درصد قابل قبولی نداشت. علاوه بر این، حق عائله‌مندی و حق اولاد که بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید افزایش می‌یافت، در لایحه اولیه بدون رشد باقی مانده بود. 

وی افزود: پس از ارسال نامه رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مجلس، مقرر شد اصلاحات مدنظر نمایندگان اعمال شود. بر همین اساس، حق عائله‌مندی و حق اولاد در بودجه سال آینده مطابق با قانون جوانی جمعیت افزایش خواهد یافت. 

بانکی‌پور گفت: افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود. 

این عضو کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: هدف از این اصلاحات، حمایت بیشتر از خانواده‌ها و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس در حوزه جمعیت است.

 

