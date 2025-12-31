به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، بیستمین جلسه هیئت‌امنای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با حضور دکتر علی نصیری‌اقدم دبیر هیئت‌امنا، مدیرعامل صندوق و اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت برگزار شد.

در این نشست، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ بررسی و مجموعه‌ای از تصمیمات مهم در حوزه مستمری‌ها و ساختار صندوق اتخاذ شد.

در بخش نخست جلسه، اعضا با اصلاحاتی در مقررات صندوق موافقت کردند که بر اساس آن افزایش مستمری بازنشستگان آینده‌ساز دقیقاً منطبق با مصوبات هیئت وزیران و تا هفت برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده در سازمان تأمین اجتماعی اعمال خواهد شد و مبالغ مازاد نیز طبق ضوابط سایر صندوق‌های بازنشستگی محاسبه می‌شود. این تصمیم به‌منظور ایجاد هم‌ترازی بیشتر میان خدمات صندوق آینده‌ساز و سایر صندوق‌های بیمه‌ای کشور اتخاذ شده است.

همچنین در راستای شفاف‌سازی محاسبه حقوق بازنشستگی، مقرر شد سقف محاسباتی مستمری‌ها بر مبنای همان هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شود تا از ایجاد نابرابری و تفاوت‌های غیرضروری جلوگیری شود.

در ادامه جلسه، اعضا با هدف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات، با تأسیس واحد مستقل فناوری اطلاعات در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز موافقت کردند.

در پایان این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های سرکار خانم دانیالی و انجام مراسم تودیع ایشان، جناب آقای علایی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره صندوق آینده‌ساز معرفی شد.

