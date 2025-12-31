خبرگزاری کار ایران
جزئیات واریز مرحله ششم وام بازنشستگان تامین اجتماعی

مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۲۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان واریز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این مرحله برای حدود ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط در سراسر کشور که پیشتر پیامک تأییدیه را از سرشماره بانک رفاه دریافت کرده بودند، وام قرض‌الحسنه توسط این بانک واریز شد. 

نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران عزیز کسر می‌شود. 

دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات است و ثبت نام آن از طریق کانون‌های سراسر کشور انجام می‌شود.

 

