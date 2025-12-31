تجمع همزمان کارگران تراورس دورود و اندیمشک/ امنیت شغلی هم نداریم

منابع کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن دورود لرستان، در تماس با ایلنا از ادامه اعتراضات صنفی همکاران خود در حالی خبر می‌دهند که همزمان صبح امروز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) کارگران کارخانجات بتنی تراورس اندیمشک نیز در اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفی خود دست به اعتراض صنفی زده اند.

به ادعای این کارگران، پرداخت مطالبات مزدی و مشکلات بیمه تکمیلی کارگران تراورس هنوز برطرف نشده و یکی دیگر از مشکلات صنفی‌ موضوع تبدیل وضعیت و نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه‌مدت است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است.

کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن دورود لرستان یادآور شدند: بخش دیگری از نگرانی ما نامشخص بودن وضعیت مالکیت شرکت تراورس است که از سال ۱۴۰۰ از بخش خصوصی به شرکت راه آهن عودت داده شده و هنوز تکلیف کارگران آن مشخص نشده است.

کارگران خطوط ابنیه فنی تاکید کردند: به طور کل اعم مطالبات صنفی ما «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی» است که تاکنون اهمیتی از سوی مسئولان به این حقوق قانونی داده نشده است.

