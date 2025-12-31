دهمین روز از اعتصاب صنفی کارگران «قند خاورمیانه» شوش/ مسئولان صدای کارگران را نشنیدند
اعتراض صنفی حدود ۳۵۰ کارگر کارخانه قند خاورمیانه شوش از صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) به دهمین روز متوالی وارد شد.
به گزارش ایلنا، معترضین که در بخشهای مختلف کارخانه کار میکنند خواستار وصول مطالبات و تامین امنیت شغلیشان پس از خاتمه اعتصاب هستند.
کارگران میگویند عامل تشدید اعتراضات صنفی بیتوجهی کارفرما به پرداخت مطالبات صنفی و قانونی کارگران بوده است. به گفته آنان مسئولان و سایر ذینفعان کارخانه به جای چاره اندیشی منطقی برای خاتمه اعتراض، سکوت اختیار کردهاند.
بر اساس ادعای کارگران قند خاورمیانه، کارفرما طی روزهای اعتصاب با شناسایی ۵ نفر از کارگران معترض با شکایت آنها را روانه بازداشگاه کرد اما با حمایت سایر کارگران آنها بعد از ۲۴ ساعت بازداشت آزاد شدند.
به نقل از کارگران قند خاورمیانه گفته میشود که تا این لحظه از جانب مدیریت شرکت و مسئولان استانی پاسخ مشخصی به خواستههای آنان داده نشده، درنتیجه اعتراض صنفی کارگران استمرار پیدا کرده است.
به ادعای کارگران، همه مسئولان بویژه مسئولان استان و شهرستانی از موضوع اعتراض کارگران قند خاورمیانه باخبرند اما توجهی به مطالبات کارگران ندارند.
مهمترین مطالبات کارگران قند خاورمیانه، اجرای درست طرح طبقهبندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعهکاریها، پرداخت حق غذا و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی ودر عین حال بازگشت بکار سه نفر از همکاران اخراجی است.