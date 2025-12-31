پایان عملیات امداد و نجات معدن کوشک بافق/ حادثه فوتی نداشت/ دو مصدوم به بیمارستان اعزام شدند

منابع کارگری ایلنا در بافق، از پایان عملیات امداد و نجات در معدن سنگ آهن کوشک بافق خبر دادند.

به گفته آن‌ها عملیات آواربرداری به پایان رسیده، این حادثه فوتی نداشته است.

منابع کارگری اضافه کردند: این حادثه دو مصدوم داشته، یک نفر دچار سوختگی کف پا و دیگری دچار تنگی نفس بود که هر دو به بیمارستان بافق اعزام شدند.

آن‌ها در ارتباط با علت حادثه گفتند: جلساتی در حال برگزاری‌ست و قول داده اند علت حادثه تا فردا اعلام شود.

«علی محمد دهقانی» دبیر اجرایی خانه کارگر یزد نیز با اعلام اینکه جلساتی در کمیسیون کارگری استان با موضوع حادثه معدن کوشک بافق برگزار شده؛ گفت: حادثه فوتی نداشته و علت آن در دست بررسی‌ست.

صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰ حادثه‌ای در معدن کوشک بافق رخ داد که بلافاصله پس از آن، تیم‌های امدادی و مسئولان ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شده و عملیات بررسی و ایمن‌سازی آغاز شد.

انتهای پیام/