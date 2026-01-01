خبرگزاری کار ایران
دولت راستگرا در خیابان هدف قرار گرفت؛

اعتراض مجدد کارگران معادن بولیوی به شوک قیمت سوخت

کارگران معادن بولیوی علیه حذف یارانه‌های سوخت به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری ABC، کارگران معادن بولیوی که توسط یکی از اتحادیه‌های مهم کارگری سازماندهی شدند، در بولیوی علیه حذف یارانه‌های سوخت به خیابان‌ها آمدند. 

این کارگران روز سه شنبه این هفته دوباره برای چندمین بار در مرکز شهر لاپاز، پایتخت بولیوی، راهپیمایی کردند. معترضان سازمان‌یافته توسط اتحادیه، روز دوشنبه در اولین روز اعتصاب به خیابان‌ها آمدند. 

این اولین اعتصاب بزرگ بولیوی پس از حذف یارانه سوخت به وسیله دولت بود؛ اقدامی که دولت به دلیل کمبود دلار و بحران اقتصادی آن را اجرا کرده است. 

رودریگو پاز، رئیس جمهور بولیوی، پرداخت یارانه سوخت را که دولت‌های چپ‌گرای قبلی بیش از ۲۰ سال حفظ کرده بودند، پایان داد و قیمت بنزین را که ۰.۵ دلار در هر لیتر نگه داشته شده، به ۱ دلار (دوبرابر) افزایش داد. 

پاز اخیراً در جلسه‌ای در تالار شهر که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفته بود: «اقتصاد کشور بولیوی بیمار است و باید درمان شود.» 

 رئیس جمهور جدید بولیوی افزوده است: «هر روز، ۱۰ میلیون دلار صرف یارانه‌ای می‌شود که به نفع قاچاقچیانی است که سوخت یارانه‌ای را در بولیوی و خارج از کشور می‌فروشند.» 

 افزایش ۱۰ درصدی نرخ برخی اقلام ناشی از افزایش نرخ کرایه‌ها، کارگران را ناراضی ساخته است.

 

