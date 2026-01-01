به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق قانون تبدیل وضعیت ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۰، کلیه نیروهای مشمول باید تبدیل وضعیت شوند. طبق این قانون بسیاری از ایثارگران در سال‌های اخیر تبدیل وضعیت شده‌اند و البته بسیاری دیگر از نیروهای ایثارگر سال‌هاست که به دنبال تبدیل وضعیت بر اساس این قانون هستند اما هنوز موفق به کسب این حق قانونی نشده‌اند. اوایل هفته جاری رانندگان استیجاری و جاماندگان ایثارگر کشور در اعتراض به نامشخص بودنِ وضعیت خود مقابل ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

حسن آقایی، نماینده جمعی از رانندگان استیجاری و جاماندگان ایثارگر کشور، در رابطه با این تجمعات و وعده‌های داده شده به «ایلنا» می‌گوید: بر اساس جلسه‌ای که روز یکشنبه در سازمان امور استخدامی برگزار شد متوجه شدیم موضوع به رئیس حقوقی سازمان ارجاع شده تا نظر مشورتی قبلی که مانع تبدیل وضعیت جاماندگان قانون ایثارگری شده بود، ابطال شود و در خصوص رانندگان استیجاری جامانده از تبدیل وضعیت، استعلامی از دیوان عدالت اداری گرفته شود.

این نماینده ادامه داد: همچنین مقرر شده بود جلسه‌ای با شخص آقای رفیع‌زاده برگزار شود، اما پیش از برگزاری جلسه، ایشان طی تماس تلفنی با رئیس حراست اعلام کردند که نیازی به برگزاری جلسه نیست و دستور لازم برای اصلاح نظر حقوقی و اخذ استعلام از دیوان صادر شده است.

وی تصریح کرد: قرار بود نامه استعلام در خصوص جاماندگان از دیوان عدالت اداری در اختیار بنده به عنوان نماینده رانندگان قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود این فرآیند در حال انجام است، اما تا این لحظه چنین نامه‌ای به ما تحویل داده نشده است. همچنین دو جلسه نیز با آقای موسوی، معاون حقوقی سازمان، برگزار کرده‌ایم.

این نماینده با اشاره به اظهارات معاون حقوقی سازمان گفت: اعلام کردند رانندگانی که تمام‌وقت فعالیت داشته‌اند و هم خودشان و هم خودروی‌شان در اختیار دستگاه بوده، مشمول قانون ایثارگری می‌شوند و تفاوتی با مشمولان ۸۰ درصدی ندارند و تبعیضی که در حق این افراد اتفاق افتاده، باید برطرف شود.

وی افزود: در همین جلسات از ما خواسته شد برای اثبات تبعیض، نمونه‌هایی مستند ارائه دهیم؛ بر همین اساس، ۱۲ پرونده از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف که در آن رانندگان مشابه تبدیل وضعیت شده بودند، به همراه مستندات قانونی تحویل دادیم و این مدارک نیز ثبت رسمی شد.

این نماینده در پایان گفت: طبق وعده مسئولان، مقرر شده است نتیجه نهایی بررسی‌ها تا روز یکشنبه هفته آینده به صورت رسمی به بنده و نماینده کلی رانندگان اعلام شود.

