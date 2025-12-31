وقوع حادثه در معدن کوشک بافق/ میزان تلفات مشخص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰ حادثه‌ای در معدن کوشک بافق رخ داد که بلافاصله پس از آن، تیم‌های امدادی و مسئولان ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شده و عملیات بررسی و ایمن‌سازی آغاز شد.

تا این لحظه اطلاعات رسمی درباره میزان تلفات یا تعداد مصدومان اعلام نشده و عملیات بررسی ابعاد حادثه و ایمن‌سازی محیط همچنان ادامه دارد.

پس از دریافت اطلاعات از منابع رسمی، اخبار تکمیلی داده می‌شود.

انتهای پیام/